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Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка

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Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка - фото 1
Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrea Coste
Альбом (сингл)
Libero
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607142721501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrea Coste
Альбом (сингл)
Libero
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ti porta via da lei, Colori, Libero, Una Lettera Spediro, Tutto e niente, Il Sole Sara, Jack, Sembrare Svegli, 100, Tu Ed lo Insieme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка

Andrea Costa — итальянский исполнитель. Основной жанр: Adult Pop (поп-музыка для взрослых) и классическая итальянская эстрада. Стиль: Его творчество характеризуется как сочетание итальянских и российских музыкальных традиций. Голос певца часто сравнивают с тембрами Тото Кутуньо и Адриано Челентано. Дополнительные направления: В его дискографии встречаются также инструментальные и неоклассические композиции (например, фортепианные концерты и акустические версии произведений).

Отзывы о товаре Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607142721501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrea Coste
Альбом (сингл)
Libero
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ti porta via da lei, Colori, Libero, Una Lettera Spediro, Tutto e niente, Il Sole Sara, Jack, Sembrare Svegli, 100, Tu Ed lo Insieme
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Andrea Costa — итальянский исполнитель. Основной жанр: Adult Pop (поп-музыка для взрослых) и классическая итальянская эстрада. Стиль: Его творчество характеризуется как сочетание итальянских и российских музыкальных традиций. Голос певца часто сравнивают с тембрами Тото Кутуньо и Адриано Челентано. Дополнительные направления: В его дискографии встречаются также инструментальные и неоклассические композиции (например, фортепианные концерты и акустические версии произведений).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrea Coste - Libero (4607142721501) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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