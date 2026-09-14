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Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка

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Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729557
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Русская нирвана, Пой, пой лира, Московская Октябрьская, 8200, Из сияющей пустоты, Кострома Mon Amour, Ты нужна мне, Звёздочка, Сувлехим Такац, Не пей вина, Гертруда
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Кострома mon amour" (с фр. - "Кострома, любовь моя") - десятый "естественный" альбом группы "Аквариум", вышедший в 1994 году. Практически все песни альбома были написаны в дорогах и разъездах, которые Гребенщиков стал часто совершать после выхода альбома "Любимые песни Рамзеса IV". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.

Отзывы о товаре Аквариум - Кострома Mon Amour (4640004137751) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Русская нирвана, Пой, пой лира, Московская Октябрьская, 8200, Из сияющей пустоты, Кострома Mon Amour, Ты нужна мне, Звёздочка, Сувлехим Такац, Не пей вина, Гертруда
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Кострома mon amour" (с фр. - "Кострома, любовь моя") - десятый "естественный" альбом группы "Аквариум", вышедший в 1994 году. Практически все песни альбома были написаны в дорогах и разъездах, которые Гребенщиков стал часто совершать после выхода альбома "Любимые песни Рамзеса IV". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.
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