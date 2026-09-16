Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 729552
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Загружаем...
3 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Летим, Без тебя, Правда, Знаешь, Кто твой друг, Не стреляй, Пустяк, Герой, Вместе с вам, Одинокими, Камнями
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка
Дебютный и суперуспешный альбом музыканта, композитора. Рожден впервые издан на виниле. Выпуск релиза на таком носителя порадует как молодых романтиков так и музыкальных эстетов. Богатое звучание, фирменный звук, неповторимый тембр исполнителя приобрели особые краски при воспроизведении данного LP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Летим, Без тебя, Правда, Знаешь, Кто твой друг, Не стреляй, Пустяк, Герой, Вместе с вам, Одинокими, Камнями
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Дебютный и суперуспешный альбом музыканта, композитора. Рожден впервые издан на виниле. Выпуск релиза на таком носителя порадует как молодых романтиков так и музыкальных эстетов. Богатое звучание, фирменный звук, неповторимый тембр исполнителя приобрели особые краски при воспроизведении данного LP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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