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Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка

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Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 1
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 2
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 3
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 4
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 5
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 1
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 2
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 3
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 4
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 5
  • Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Летим, Без тебя, Правда, Знаешь, Кто твой друг, Не стреляй, Пустяк, Герой, Вместе с вам, Одинокими, Камнями
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка

Дебютный и суперуспешный альбом музыканта, композитора. Рожден впервые издан на виниле. Выпуск релиза на таком носителя порадует как молодых романтиков так и музыкальных эстетов. Богатое звучание, фирменный звук, неповторимый тембр исполнителя приобрели особые краски при воспроизведении данного LP.

Отзывы о товаре Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rozhden
Альбом (сингл)
Правда
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Летим, Без тебя, Правда, Знаешь, Кто твой друг, Не стреляй, Пустяк, Герой, Вместе с вам, Одинокими, Камнями
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Дебютный и суперуспешный альбом музыканта, композитора. Рожден впервые издан на виниле. Выпуск релиза на таком носителя порадует как молодых романтиков так и музыкальных эстетов. Богатое звучание, фирменный звук, неповторимый тембр исполнителя приобрели особые краски при воспроизведении данного LP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rozhden - Правда (4680068802721) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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