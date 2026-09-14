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OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка

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OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 1
OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 2
OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 3
OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 4
OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hamnet
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729394
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478929199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hamnet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Of Agnes, Of Orpheus, See Things That Others Don?T, Look At Me, In All My Philosophy, Of Earth And Heaven, An Abysm Of Time, Of The Heart, Of Remembrance, Of The Sky, I Was The More Deceived, Inward, Who Are You Looking For?, The Great Globe Itself, Of A Ghost, On The Nature Of Daylight, My Robin To The Greenwood Did Go, Of The Undiscovered Country
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка

Альбом Макса Рихтера «Hamnet» – саундтрек к одноимённому фильму обладательницы премии «Оскар» режиссера Хлои Чжао, выпущенному в 2025 году и получившему признание критиков. Издание на виниле. Рихтер сочетает свой фирменный стиль классической инструментовки с тонкими, современными электронными элементами. В «Hamnet» он использует музыкальный подход, вдохновлённый елизаветинской эпохой, используя инструментарий и тембры той эпохи, но объединяя их в композицию, которая резонирует с психологическим и эмоциональным развитием персонажей фильма. Это приводит к приглушённой, но убедительной музыкальной палитре, которая мощно подчёркивает темы семейной любви, утраты и связи с природой.

Отзывы о товаре OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478929199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hamnet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Of Agnes, Of Orpheus, See Things That Others Don?T, Look At Me, In All My Philosophy, Of Earth And Heaven, An Abysm Of Time, Of The Heart, Of Remembrance, Of The Sky, I Was The More Deceived, Inward, Who Are You Looking For?, The Great Globe Itself, Of A Ghost, On The Nature Of Daylight, My Robin To The Greenwood Did Go, Of The Undiscovered Country
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Альбом Макса Рихтера «Hamnet» – саундтрек к одноимённому фильму обладательницы премии «Оскар» режиссера Хлои Чжао, выпущенному в 2025 году и получившему признание критиков. Издание на виниле. Рихтер сочетает свой фирменный стиль классической инструментовки с тонкими, современными электронными элементами. В «Hamnet» он использует музыкальный подход, вдохновлённый елизаветинской эпохой, используя инструментарий и тембры той эпохи, но объединяя их в композицию, которая резонирует с психологическим и эмоциональным развитием персонажей фильма. Это приводит к приглушённой, но убедительной музыкальной палитре, которая мощно подчёркивает темы семейной любви, утраты и связи с природой.
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Отзывы


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