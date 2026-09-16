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America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка

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America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 1
America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 2
America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hearts
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 1
  • America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 2
  • America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hearts
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Daisy Jane, Half a Man, Midnight, Bell Tree, Old Virginia, People in the Valley, Company, Woman Tonight, The Story of a Teenager, Sister Golden Hair, Tomorrow, Seasons
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка

Hearts — пятый студийный альбом американского фолк-рок-трио America, выпущенный в 1975 году. Издание на 180 г виниле. 1975 год стал поворотным для группы, зарекомендовавшей себя как настоящие хитмейкеры. Продюсером «Hearts» выступил знаменитый продюсер The Beatles Джордж Мартин. Альбом имел огромный успех в США, достигнув 4-го места в чарте Billboard и получив золотой сертификат RIAA. «Hearts» породил три хит-сингла: «Sister Golden Hair», «Daisy Jane» и «Woman Tonight», которые продемонстрировали исключительный талант основных участников группы: Дьюи Баннелла, Дэна Пика и Джерри Бекли. Их выдающееся умение создавать превосходные фолк-роковые песни было наглядно продемонстрировано в «Hearts» — мощном альбоме почти легендарного масштаба.

Отзывы о товаре America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hearts
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Daisy Jane, Half a Man, Midnight, Bell Tree, Old Virginia, People in the Valley, Company, Woman Tonight, The Story of a Teenager, Sister Golden Hair, Tomorrow, Seasons
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Hearts — пятый студийный альбом американского фолк-рок-трио America, выпущенный в 1975 году. Издание на 180 г виниле. 1975 год стал поворотным для группы, зарекомендовавшей себя как настоящие хитмейкеры. Продюсером «Hearts» выступил знаменитый продюсер The Beatles Джордж Мартин. Альбом имел огромный успех в США, достигнув 4-го места в чарте Billboard и получив золотой сертификат RIAA. «Hearts» породил три хит-сингла: «Sister Golden Hair», «Daisy Jane» и «Woman Tonight», которые продемонстрировали исключительный талант основных участников группы: Дьюи Баннелла, Дэна Пика и Джерри Бекли. Их выдающееся умение создавать превосходные фолк-роковые песни было наглядно продемонстрировано в «Hearts» — мощном альбоме почти легендарного масштаба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - Hearts (8719262025172) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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