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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый

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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 5
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 6
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 7
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 8
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 9
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 10
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 11
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 12
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 13
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 14
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 5
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 6
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 7
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 8
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 9
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 10
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 11
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 12
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 13
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 14
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
23 040 руб.  35 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729103
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый

Игровой смартфон Infinix GT 30 Pro с процессором Dimensity 8350 Ultimate обеспечивает до 120 FPS в течение более 1,5 часов непрерывной игры в таких проектах, как PUBG Mobile. Специальные игровые триггеры на одной из боковых граней устройства позволяют удерживать его во время матчей, как геймпад, повышая эргономику управления персонажем и повышая шансы на победу. AMOLED-дисплей с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц отвечает за яркую и насыщенную деталями картинку и плавную анимацию. Хорошая читаемость экрана даже при ярком солнечном свете достигается за счет пиковой яркости в 4500 нит. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч дает Infinix GT 30 Pro более 11 часов просмотра видео. Блок питания на 45 Вт заряжает смартфон от 0 до 100% за 55 минут. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 30 Вт, расширяя сценарии восполнения энергии. Устройство работает на операционной системе Android 15 с установленной поверх нее фирменной оболочкой XOS 15.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой смартфон Infinix GT 30 Pro с процессором Dimensity 8350 Ultimate обеспечивает до 120 FPS в течение более 1,5 часов непрерывной игры в таких проектах, как PUBG Mobile. Специальные игровые триггеры на одной из боковых граней устройства позволяют удерживать его во время матчей, как геймпад, повышая эргономику управления персонажем и повышая шансы на победу. AMOLED-дисплей с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц отвечает за яркую и насыщенную деталями картинку и плавную анимацию. Хорошая читаемость экрана даже при ярком солнечном свете достигается за счет пиковой яркости в 4500 нит. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч дает Infinix GT 30 Pro более 11 часов просмотра видео. Блок питания на 45 Вт заряжает смартфон от 0 до 100% за 55 минут. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 30 Вт, расширяя сценарии восполнения энергии. Устройство работает на операционной системе Android 15 с установленной поверх нее фирменной оболочкой XOS 15.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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