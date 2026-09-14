Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb серебристый
Игровой смартфон Infinix GT 30 Pro с процессором Dimensity 8350 Ultimate обеспечивает до 120 FPS в течение более 1,5 часов непрерывной игры в таких проектах, как PUBG Mobile. Специальные игровые триггеры на одной из боковых граней устройства позволяют удерживать его во время матчей, как геймпад, повышая эргономику управления персонажем и повышая шансы на победу. AMOLED-дисплей с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц отвечает за яркую и насыщенную деталями картинку и плавную анимацию. Хорошая читаемость экрана даже при ярком солнечном свете достигается за счет пиковой яркости в 4500 нит. Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч дает Infinix GT 30 Pro более 11 часов просмотра видео. Блок питания на 45 Вт заряжает смартфон от 0 до 100% за 55 минут. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 30 Вт, расширяя сценарии восполнения энергии. Устройство работает на операционной системе Android 15 с установленной поверх нее фирменной оболочкой XOS 15.
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