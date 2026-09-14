Top.Mail.Ru
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 5
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 6
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 5
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 6
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
23 040 руб.  35 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729102
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный

Смартфоны Infinix созданы для тех, кто ценит мощность и функциональность в стильном исполнении. Большой экран 6,78 дюйма открывает новые возможности для просмотра видео и игр, а внушительная встроенная память на 256 Гб позволяет сохранить все важные моменты без забот о свободном месте. 12 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают быструю работу любых приложений. Ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч дарит до 458 часов в режиме ожидания — оставайтесь на связи без подзарядки даже в длинных поездках. Двойной слот для nano-SIM оценят активные пользователи, которым важно разделять личные и рабочие звонки. Класс защиты IP64 надежно оберегает смартфон от пыли и брызг, что делает его отличным спутником в любых условиях. Точные навигационные системы (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) помогут не заблудиться в большом городе и в путешествии. Сканер отпечатка пальца — для максимального удобства и дополнительной безопасности. Лёгкий вес (всего 189 грамм) и яркие цветовые решения — красный или чёрный — выгодно подчеркнут вашу индивидуальность.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Infinix созданы для тех, кто ценит мощность и функциональность в стильном исполнении. Большой экран 6,78 дюйма открывает новые возможности для просмотра видео и игр, а внушительная встроенная память на 256 Гб позволяет сохранить все важные моменты без забот о свободном месте. 12 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают быструю работу любых приложений. Ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч дарит до 458 часов в режиме ожидания — оставайтесь на связи без подзарядки даже в длинных поездках. Двойной слот для nano-SIM оценят активные пользователи, которым важно разделять личные и рабочие звонки. Класс защиты IP64 надежно оберегает смартфон от пыли и брызг, что делает его отличным спутником в любых условиях. Точные навигационные системы (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) помогут не заблудиться в большом городе и в путешествии. Сканер отпечатка пальца — для максимального удобства и дополнительной безопасности. Лёгкий вес (всего 189 грамм) и яркие цветовые решения — красный или чёрный — выгодно подчеркнут вашу индивидуальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb красный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...