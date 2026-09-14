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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728462
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
495

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение. Ее цилиндрический белый корпус гармонирует с любой архитектурой и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу при экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Дополнительно камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, она эффективно работает как при дневном свете, так и в полной темноте, автоматически адаптируясь к изменяющимся условиям освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, предлагая оптимальную экспозицию и четкие детали в тенях и светлых участках. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, однако не оснащена Wi-Fi модулем, что следует учитывать при планировании системы видеонаблюдения. Это надежное устройство от бренда HiWatch станет отличным выбором для контроля и обеспечения безопасности на территории, требующей постоянного визуального наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение. Ее цилиндрический белый корпус гармонирует с любой архитектурой и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу при экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Дополнительно камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, она эффективно работает как при дневном свете, так и в полной темноте, автоматически адаптируясь к изменяющимся условиям освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, предлагая оптимальную экспозицию и четкие детали в тенях и светлых участках. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, однако не оснащена Wi-Fi модулем, что следует учитывать при планировании системы видеонаблюдения. Это надежное устройство от бренда HiWatch станет отличным выбором для контроля и обеспечения безопасности на территории, требующей постоянного визуального наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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