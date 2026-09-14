Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Earl Sweatshirt - Live Laugh Love (0093624828617) виниловая пластинка
«Live Laugh Love» — новый студийный альбом американского рэпера Эрла Свэтшота. Он следует за его совместным альбомом с The Alchemist «Voir Dire» и четвёртым студийным альбомом «Sick!». Издание на виниле. Альбом базируется на темах благополучия, роста, его философия в названии - «Live Laugh Love». Ирония здесь используется как инструмент юмора, но чувства, стоящие за ней, искренни. Это отражает нынешний образ жизни Эрла, где он выбирает радость, оставаясь при этом верным истине. «LLL» пробуждает ностальгию. Он напоминает нам о времени, когда жизнь была полна простоты и подлинной связи. Но это не слепой оптимизм. Кровь, кишки и тьма существуют рядом с радостью. «LLL» оставляет место противоречиям и всё же выбирает любовь.
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