Karl Bartos - Communication (4015698568905) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karl Bartos
Альбом (сингл)
Communication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728191
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Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698568905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karl Bartos
Альбом (сингл)
Communication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Camera, I'm The Message, 15 Minutes Of Fame, Reality, Electronic Apeman, Life, Cyberspace, Interview, Ultraviolet, Camera Obscura, Another Reality
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Karl Bartos - Communication (4015698568905) виниловая пластинка
Карл Бартос, известный как незаменимый участник и автор песен Kraftwerk в их самые новаторские годы, переиздает свой сольный альбом Communication на гамбургском лейбле Bureau B. Впервые выпущенный в 2003 году, спустя 13 лет после ухода из легендарной электронной группы, переиздание выходит в момент, когда его центральная тема — трансформация культуры посредством электронных СМИ — кажется актуальнее, чем когда-либо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698568905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karl Bartos
Альбом (сингл)
Communication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Camera, I'm The Message, 15 Minutes Of Fame, Reality, Electronic Apeman, Life, Cyberspace, Interview, Ultraviolet, Camera Obscura, Another Reality
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Карл Бартос, известный как незаменимый участник и автор песен Kraftwerk в их самые новаторские годы, переиздает свой сольный альбом Communication на гамбургском лейбле Bureau B. Впервые выпущенный в 2003 году, спустя 13 лет после ухода из легендарной электронной группы, переиздание выходит в момент, когда его центральная тема — трансформация культуры посредством электронных СМИ — кажется актуальнее, чем когда-либо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Karl Bartos - Communication (4015698568905) виниловая пластинка - по цене 4970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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