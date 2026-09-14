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Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка

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Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Unleash The Beast
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728149
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Unleash The Beast
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Gothic Dreams, Unleash the Beast, Terminal Velocity, Circle of Light, The Thin Red Line, Ministry of Fools, The Preacher, Bloodletter, Cut Out the Disease, Absent Friends, All Hell Breaking Loose
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка

Ограниченный тираж — 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на красном виниле, включая вкладыш. «Unleash the Beast» — тринадцатый студийный альбом английской хэви-метал группы Saxon, первоначально выпущенный в 1997 году. Это был их первый студийный альбом с Дугом Скарраттом на гитаре. Новая волна британских икон хэви-метала Saxon неожиданно вернула себе популярность среди металлистов того времени. «Unleash the Beast» олицетворял постепенный процесс реабилитации группы, когда они вернулись к истокам и занялись тем, что у них получается лучше всего: хэви-металом! Среди выдающихся треков этого альбома — «Terminal Velocity», «Circle of Light» и «The Preacher». «Unleash the Beast» позволил Saxon впервые за почти десятилетие отправиться в тур по Америке и, таким образом, способствовал их устойчивому возвращению в сердца металлистов, что привело к ещё большему успеху в новом тысячелетии.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Unleash The Beast
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Gothic Dreams, Unleash the Beast, Terminal Velocity, Circle of Light, The Thin Red Line, Ministry of Fools, The Preacher, Bloodletter, Cut Out the Disease, Absent Friends, All Hell Breaking Loose
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ограниченный тираж — 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на красном виниле, включая вкладыш. «Unleash the Beast» — тринадцатый студийный альбом английской хэви-метал группы Saxon, первоначально выпущенный в 1997 году. Это был их первый студийный альбом с Дугом Скарраттом на гитаре. Новая волна британских икон хэви-метала Saxon неожиданно вернула себе популярность среди металлистов того времени. «Unleash the Beast» олицетворял постепенный процесс реабилитации группы, когда они вернулись к истокам и занялись тем, что у них получается лучше всего: хэви-металом! Среди выдающихся треков этого альбома — «Terminal Velocity», «Circle of Light» и «The Preacher». «Unleash the Beast» позволил Saxon впервые за почти десятилетие отправиться в тур по Америке и, таким образом, способствовал их устойчивому возвращению в сердца металлистов, что привело к ещё большему успеху в новом тысячелетии.
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