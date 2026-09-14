Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me

Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me

Описание товара OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me Amadeus (The Gold Mix) - Falco, Travelin' Man - Ricky Nelson, Tarzan Boy - Baltimora, Dream A Little Dream Of Me - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, Rock and Roll, Hoochie Koo (Single Version) - Rick Derringer, Fire And Rain - James Taylor, Spellbound - Siouxsie And The Banshees, Master of Puppets - Metallica, When It's Cold I'd Like To Die (featuring Mimi Goese) - Moby, Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) - Journey