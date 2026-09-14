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OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка

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OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 1
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 2
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 3
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 4
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 5
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 6
OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things Vol. 4
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587001018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things Vol. 4
Жанр
Диско
Трек-лист
Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me Amadeus (The Gold Mix) - Falco, Travelin' Man - Ricky Nelson, Tarzan Boy - Baltimora, Dream A Little Dream Of Me - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, Rock and Roll, Hoochie Koo (Single Version) - Rick Derringer, Fire And Rain - James Taylor, Spellbound - Siouxsie And The Banshees, Master of Puppets - Metallica, When It's Cold I'd Like To Die (featuring Mimi Goese) - Moby, Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) - Journey

Отзывы о товаре OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587001018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things Vol. 4
Жанр
Диско
Трек-лист
Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey, California Dreamin' - The Beach Boys, Psycho Killer - Talking Heads, Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush, You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive, Chica Mejicanita - Mae Arnette, Play With Me - Extreme, Detroit Rock City (Single Version) - KISS, I Was A Teenage Werewolf - The Cramps, Pass The Dutchie - Musical Youth, Wipe Out - The Surfaris, Object Of My Desire (Single Version) - Starpoint, Rock Me Amadeus (The Gold Mix) - Falco, Travelin' Man - Ricky Nelson, Tarzan Boy - Baltimora, Dream A Little Dream Of Me - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, Rock and Roll, Hoochie Koo (Single Version) - Rick Derringer, Fire And Rain - James Taylor, Spellbound - Siouxsie And The Banshees, Master of Puppets - Metallica, When It's Cold I'd Like To Die (featuring Mimi Goese) - Moby, Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) - Journey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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