Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252)
Мышь DEFENDER — это универсальное периферийное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. Созданная под брендом Defender, она отличается стильным белым дизайном и симметричной формой, что делает её подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, эта модель обеспечивает превосходную точность и отзывчивость, что делает её идеальной для работы с документами, интернет-серфинга, а также для игр. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что обеспечивает гибкость и свободу передвижения без необходимости в кабелях. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, гарантируя длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Эта мышь DEFENDER является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и эргономичность в сочетании с современными технологиями.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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