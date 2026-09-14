Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black
Смартфон Xiaomi представляет собой передовое устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современные технологии связи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и функциональный гаджет. Данный смартфон оснащён большим 6,83-дюймовым экраном, что обеспечивает комфортное использование для просмотра видео, игр и работы с приложениями. Восемь мощных ядер процессора в сочетании с 8 Гб оперативной памяти гарантируют плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. Смартфон обладает внушительной встроенной памятью объёмом 256 Гб, позволяя хранить огромное количество фотографий, видео и приложений. Емкостный аккумулятор на 6500 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка телефона осуществляется через новейший высокоэффективный аккумулятор Si-C. С защитой класса IP68 устройство устойчиво к пыли и влаге, что делает его идеальным компаньоном в любых экстремальных условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет использовать смартфон для личных и рабочих нужд одновременно. Благодаря наличию Bluetooth 5.4, NFC и поддержке сетей 5G этот смартфон обеспечивает совершенную связь и возможность безконтактных платежей. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, предоставляет точное и стабильное позиционирование. С операционной системой Android пользователь получает доступ к разнообразным приложениям и функциям для персонализации устройства. Корпус из пластика делает телефон лёгким (всего 0,2059 кг) и удобным в использовании. В целом, этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надёжности, удовлетворяя самые разнообразные потребности пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black