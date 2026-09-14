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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver

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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 1
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 2
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 3
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 4
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 5
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 6
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 7
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 8
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 9
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 10
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M8
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 8
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 9
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 10
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 120 руб.  32 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727477
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол
Линейка
POCO M8
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 2 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver

Представляем стильный и производительный смартфон от Xiaomi, который порадует даже самых взыскательных пользователей. Этот элегантный серебристый гаджет произведен в Китае и обладает превосходными характеристиками. Имея диагональ экрана 6,77 дюйма и впечатляющее разрешение 3200x1440, устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 120 Гц добавляет плавности и отзывчивости интерфейсу. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству стильный и современный вид, однако не обладает ударопрочной защитой. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой 2400 МГц, что гарантирует высокую производительность и позволяет справляться с любыми приложениями и задачами без замедлений. При поддержке операционной системы Android, устройство обеспечивает доступ ко всем необходимым функциям и приложениям, делая работу с гаджетом интуитивной и удобной. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что обеспечивает многозадачность и быструю работу системы. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить огромное количество фотографий, видеороликов, приложений и документов без ограничения. Кроме того, смартфон обладает классом защиты IP66, что означает надежную защиту от пыли и мощных водяных струй. Этот инновационный смартфон от Xiaomi сочетает в себе мощность и стиль, создавая идеальное решение для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол
Линейка
POCO M8
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 2 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем стильный и производительный смартфон от Xiaomi, который порадует даже самых взыскательных пользователей. Этот элегантный серебристый гаджет произведен в Китае и обладает превосходными характеристиками. Имея диагональ экрана 6,77 дюйма и впечатляющее разрешение 3200x1440, устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 120 Гц добавляет плавности и отзывчивости интерфейсу. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству стильный и современный вид, однако не обладает ударопрочной защитой. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой 2400 МГц, что гарантирует высокую производительность и позволяет справляться с любыми приложениями и задачами без замедлений. При поддержке операционной системы Android, устройство обеспечивает доступ ко всем необходимым функциям и приложениям, делая работу с гаджетом интуитивной и удобной. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что обеспечивает многозадачность и быструю работу системы. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить огромное количество фотографий, видеороликов, приложений и документов без ограничения. Кроме того, смартфон обладает классом защиты IP66, что означает надежную защиту от пыли и мощных водяных струй. Этот инновационный смартфон от Xiaomi сочетает в себе мощность и стиль, создавая идеальное решение для ежедневного использования.
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