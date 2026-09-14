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Мышь HIPER HOMW-061 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь HIPER HOMW-061 черный

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Мышь HIPER HOMW-061 черный - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь HIPER HOMW-061 черный - фото 7
  • Мышь HIPER HOMW-061 черный - фото 8
  • Мышь HIPER HOMW-061 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727446
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
180

Описание товара Мышь HIPER HOMW-061 черный

Беспроводная мышь HIPER HOMW-061 отличается универсальными техническими характеристиками и подойдет под любые базовые задачи. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 DPI устройство обладает точным и плавным управлением. Симметричная форма устройства позволяют использовать его как правой, так и левой рукой, а эргономичная форма прочно фиксирует устройство в ладони. За счет качественных материалов устройство имеет повешенную износостойкость и неограниченный срок службы. Классический корпус черного цвета отлично подойдет как для офиса, так и домашнего использования. Данная модель не требует никакого дополнительного программного обеспечения, чтобы начать использовать устройство, достаточно вставить приемник в USB-порт компьютера. На счет надежности подключения можно не беспокоиться – бесперебойное соединение будет обеспечено на расстоянии до 10 метров.

Отзывы о товаре Мышь HIPER HOMW-061 черный




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
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Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь HIPER HOMW-061 отличается универсальными техническими характеристиками и подойдет под любые базовые задачи. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 DPI устройство обладает точным и плавным управлением. Симметричная форма устройства позволяют использовать его как правой, так и левой рукой, а эргономичная форма прочно фиксирует устройство в ладони. За счет качественных материалов устройство имеет повешенную износостойкость и неограниченный срок службы. Классический корпус черного цвета отлично подойдет как для офиса, так и домашнего использования. Данная модель не требует никакого дополнительного программного обеспечения, чтобы начать использовать устройство, достаточно вставить приемник в USB-порт компьютера. На счет надежности подключения можно не беспокоиться – бесперебойное соединение будет обеспечено на расстоянии до 10 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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