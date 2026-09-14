Top.Mail.Ru
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор холода Biostal (300 гр.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 1
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 2
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 3
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 4
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 5
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 6
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор холода
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
20
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 1
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 2
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 3
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 4
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 5
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 6
  • Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор холода Biostal (300 гр.)
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
синий
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
20
Габариты (ШxВxГ)
200х110х20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х2
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор холода Biostal (300 гр.)

Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера. Аккумуляторы холода также могут использоваться как аккумуляторы тепла. Идеальный вариант использования — когда аккумулятор помещается в горячую воду и после нагревания закладывается в термоконтейнер или сумку-холодильник. Можно нагревать аккумулятор и в микроволновой печи, но для этого аккумулятор должен обязательно быть в ёмкости с водой. Иначе, если не контролировать температуру с помощью закипающей воды в ёмкости, аккумулятор может взорваться, так как представляет собой замкнутый сосуд.

Отзывы о товаре Аккумулятор холода Biostal (300 гр.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
синий
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
20
Габариты (ШxВxГ)
200х110х20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера. Аккумуляторы холода также могут использоваться как аккумуляторы тепла. Идеальный вариант использования — когда аккумулятор помещается в горячую воду и после нагревания закладывается в термоконтейнер или сумку-холодильник. Можно нагревать аккумулятор и в микроволновой печи, но для этого аккумулятор должен обязательно быть в ёмкости с водой. Иначе, если не контролировать температуру с помощью закипающей воды в ёмкости, аккумулятор может взорваться, так как представляет собой замкнутый сосуд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор холода Biostal (300 гр.) - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...