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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя

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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
синий
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
160

Описание товара Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя

Дутая кружка Biostal Fler 0.4 литра, с крышкой, синяя NE-400А-BL можно использовать на работе, дома, в походах и т.д. Предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из качественных материалов, прослужит не один год. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.

Отзывы о товаре Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
синий
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дутая кружка Biostal Fler 0.4 литра, с крышкой, синяя NE-400А-BL можно использовать на работе, дома, в походах и т.д. Предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из качественных материалов, прослужит не один год. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, синяя - данный товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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