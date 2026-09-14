Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 727229
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770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
110x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
160
Описание товара Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая
Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
110x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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