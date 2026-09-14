Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 727220
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, крышка, упаковка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
80x85x115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
165
Описание товара Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой
Термокружки ТМ «БИОСТАЛЬ» — это удобная и стильная стальная посуда с эффектом термоса, который достигается за счет двойных стенок. В таких кружках холодные и горячие напитки долго сохраняют температуру, герметичная крышка не дает жидкости пролиться, а о внешние стенки невозможно обжечься.
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, крышка, упаковка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
80x85x115 мм
Страна производитель
Китай
Термокружки ТМ «БИОСТАЛЬ» — это удобная и стильная стальная посуда с эффектом термоса, который достигается за счет двойных стенок. В таких кружках холодные и горячие напитки долго сохраняют температуру, герметичная крышка не дает жидкости пролиться, а о внешние стенки невозможно обжечься.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - по цене 740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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