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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая

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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
желтый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
160

Описание товара Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая

Дутая кружка с крышкой Biostal Fler 0.4 л, желтая NE-400А-Y изготовлена из нержавеющей стали и пластика. Подходит для холодных и горячих напитков. Благодаря крышке содержимое дольше останется горячим.

Отзывы о товаре Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
желтый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дутая кружка с крышкой Biostal Fler 0.4 л, желтая NE-400А-Y изготовлена из нержавеющей стали и пластика. Подходит для холодных и горячих напитков. Благодаря крышке содержимое дольше останется горячим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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