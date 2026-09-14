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Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой

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Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
73x73x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х8
Вес, г.
160

Описание товара Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой

Кружка с пластиковой ручкой Biostal 0.3 литра NM-300B предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к механическим повреждениям.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
73x73x90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кружка с пластиковой ручкой Biostal 0.3 литра NM-300B предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к механическим повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,3 литра) с пластиковой ручкой - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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