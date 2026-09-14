Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 727218
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
75x75x92 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х8
Вес, г.
160
Описание товара Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой
Термокружка "BIOSTAL" выполнена из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого пластика. Двойные стальные стенки кружки обеспечивают длительное сохранение температуры содержимого. Удобная ручка кружки позволяет комфортно переносить ее.
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
75x75x92 мм
Страна производитель
Китай
Термокружка "BIOSTAL" выполнена из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого пластика. Двойные стальные стенки кружки обеспечивают длительное сохранение температуры содержимого. Удобная ручка кружки позволяет комфортно переносить ее.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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