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Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой

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Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - фото 1
Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
  • Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - фото 1
  • Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
75x75x92 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х8
Вес, г.
160

Описание товара Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой

Термокружка "BIOSTAL" выполнена из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого пластика. Двойные стальные стенки кружки обеспечивают длительное сохранение температуры содержимого. Удобная ручка кружки позволяет комфортно переносить ее.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.3
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
75x75x92 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термокружка "BIOSTAL" выполнена из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого пластика. Двойные стальные стенки кружки обеспечивают длительное сохранение температуры содержимого. Удобная ручка кружки позволяет комфортно переносить ее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,3 литра) c металлической ручкой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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