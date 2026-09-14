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Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961

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Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 1
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 2
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 3
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 4
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 5
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 6
Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 1
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 2
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 3
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 4
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 5
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 6
  • Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727204
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
без АКБ
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4 000 ударов/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi — это идеальный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят надежность и функциональность. Этот инструмент оснащен тремя скоростями работы, что позволяет адаптировать его под любые задачи, будь то сверление или закручивание. Максимальный крутящий момент в 300 Нм обеспечивает мощность и эффективность работы с различными материалами. Патрон шестигранного типа 1/4 дюйма поддерживает сверла и биты диаметром 6.35 мм, обеспечивая надежное крепление и легкую замену насадок. Бесщеточный двигатель — одно из ключевых преимуществ этого шуруповерта, обеспечивающее долговечность, экономию заряда аккумулятора и стабильную мощность работы. Кроме того, наличие регулировки оборотов помогает точно настраивать скорость в зависимости от материала и типа выполняемой задачи. Ударный механизм делают этот инструмент незаменимым для работы с твердыми материалами, а встроенная лампа точечной подсветки позволяет точно видеть рабочую зону даже в условиях плохой освещенности. Изготовленный в Китае под брендом Ryobi, этот аккумуляторный дрель-шуруповерт сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, что делает его надежным союзником в любых строительных и ремонтных работах.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
без АКБ
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
4 000 ударов/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi — это идеальный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят надежность и функциональность. Этот инструмент оснащен тремя скоростями работы, что позволяет адаптировать его под любые задачи, будь то сверление или закручивание. Максимальный крутящий момент в 300 Нм обеспечивает мощность и эффективность работы с различными материалами. Патрон шестигранного типа 1/4 дюйма поддерживает сверла и биты диаметром 6.35 мм, обеспечивая надежное крепление и легкую замену насадок. Бесщеточный двигатель — одно из ключевых преимуществ этого шуруповерта, обеспечивающее долговечность, экономию заряда аккумулятора и стабильную мощность работы. Кроме того, наличие регулировки оборотов помогает точно настраивать скорость в зависимости от материала и типа выполняемой задачи. Ударный механизм делают этот инструмент незаменимым для работы с твердыми материалами, а встроенная лампа точечной подсветки позволяет точно видеть рабочую зону даже в условиях плохой освещенности. Изготовленный в Китае под брендом Ryobi, этот аккумуляторный дрель-шуруповерт сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, что делает его надежным союзником в любых строительных и ремонтных работах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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