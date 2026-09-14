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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze

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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 2
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 3
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 4
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моющий пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт (высокая скорость, 8 Вт — низкая)
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 1
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 2
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 3
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 4
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727111
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
рукоять, резервуар 2 шт., дополнительный фильтр НЕРА Н10, дополнительная роликовая щетка, зарядная док-станция, несъемный аккумулятор, щетка для чистки, инструкция, гарантийный талон.
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт (высокая скорость, 8 Вт — низкая)
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze

Представляем вертикальный пылесос BQ, совмещающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный и функциональный прибор станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и уюта в доме. С весом всего 3,4 кг, пылесос BQ обеспечивает максимальное удобство в использовании и лёгкость управления. Оснащённый ёмким аккумулятором на 2600 мА·ч, он позволяет наслаждаться эффективной уборкой без привязки к розеткам. Время зарядки составляет всего 5 часов, что обеспечивает готовность устройства к работе в любое время. Пылесос BQ предназначен для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным решением для уборки различного рода загрязнений. Вместительный контейнер для пыли объёмом 0,36 литра легко очищается, позволяя поддерживать высокий уровень гигиены. Тип пылесборника — контейнер, что обеспечивает простоту и экономичность в эксплуатации. Централизованная регулировка мощности на ручке обеспечивает оптимальный контроль над процессом уборки, а потребляемая мощность в 150 Вт гарантирует высокую эффективность. Дополнительным преимуществом является умеренный уровень шума, не превышающий 80 дБ, что делает уборку более комфортной как для вас, так и для ваших близких. Этот моющий пылесос представлен в стильном черном цвете, что придает ему дополнительную элегантность. Пылесос BQ питается от современного литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы и надежность в эксплуатации. Выбирая вертикальный пылесос BQ, вы получаете не просто устройство для уборки, а настоящего помощника в сохранении вашего дома чистым и уютным каждый день.

Отзывы о товаре Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
рукоять, резервуар 2 шт., дополнительный фильтр НЕРА Н10, дополнительная роликовая щетка, зарядная док-станция, несъемный аккумулятор, щетка для чистки, инструкция, гарантийный талон.
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт (высокая скорость, 8 Вт — низкая)
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вертикальный пылесос BQ, совмещающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный и функциональный прибор станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и уюта в доме. С весом всего 3,4 кг, пылесос BQ обеспечивает максимальное удобство в использовании и лёгкость управления. Оснащённый ёмким аккумулятором на 2600 мА·ч, он позволяет наслаждаться эффективной уборкой без привязки к розеткам. Время зарядки составляет всего 5 часов, что обеспечивает готовность устройства к работе в любое время. Пылесос BQ предназначен для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным решением для уборки различного рода загрязнений. Вместительный контейнер для пыли объёмом 0,36 литра легко очищается, позволяя поддерживать высокий уровень гигиены. Тип пылесборника — контейнер, что обеспечивает простоту и экономичность в эксплуатации. Централизованная регулировка мощности на ручке обеспечивает оптимальный контроль над процессом уборки, а потребляемая мощность в 150 Вт гарантирует высокую эффективность. Дополнительным преимуществом является умеренный уровень шума, не превышающий 80 дБ, что делает уборку более комфортной как для вас, так и для ваших близких. Этот моющий пылесос представлен в стильном черном цвете, что придает ему дополнительную элегантность. Пылесос BQ питается от современного литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы и надежность в эксплуатации. Выбирая вертикальный пылесос BQ, вы получаете не просто устройство для уборки, а настоящего помощника в сохранении вашего дома чистым и уютным каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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