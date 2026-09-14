Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze
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Характеристики
Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Bronze
Представляем вертикальный пылесос BQ, совмещающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный и функциональный прибор станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и уюта в доме. С весом всего 3,4 кг, пылесос BQ обеспечивает максимальное удобство в использовании и лёгкость управления. Оснащённый ёмким аккумулятором на 2600 мА·ч, он позволяет наслаждаться эффективной уборкой без привязки к розеткам. Время зарядки составляет всего 5 часов, что обеспечивает готовность устройства к работе в любое время. Пылесос BQ предназначен для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным решением для уборки различного рода загрязнений. Вместительный контейнер для пыли объёмом 0,36 литра легко очищается, позволяя поддерживать высокий уровень гигиены. Тип пылесборника — контейнер, что обеспечивает простоту и экономичность в эксплуатации. Централизованная регулировка мощности на ручке обеспечивает оптимальный контроль над процессом уборки, а потребляемая мощность в 150 Вт гарантирует высокую эффективность. Дополнительным преимуществом является умеренный уровень шума, не превышающий 80 дБ, что делает уборку более комфортной как для вас, так и для ваших близких. Этот моющий пылесос представлен в стильном черном цвете, что придает ему дополнительную элегантность. Пылесос BQ питается от современного литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы и надежность в эксплуатации. Выбирая вертикальный пылесос BQ, вы получаете не просто устройство для уборки, а настоящего помощника в сохранении вашего дома чистым и уютным каждый день.
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