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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black

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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 1
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 2
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 3
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 4
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 1
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 2
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 3
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 4
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727109
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Характеристики

Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, белый
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, блок питания, зарядная база с самоочисткой, щетка для чистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
82
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black

Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black

Отзывы о товаре Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, белый
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, блок питания, зарядная база с самоочисткой, щетка для чистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
82
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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