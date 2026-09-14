Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black
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Характеристики
Цвет
черный, белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727109
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, белый
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, блок питания, зарядная база с самоочисткой, щетка для чистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
82
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black
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Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, белый
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, блок питания, зарядная база с самоочисткой, щетка для чистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
82
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
27 Вт (на высокой скорости, 8 Вт — на низкой скорости)
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1001W White/Black
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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