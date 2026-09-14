Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red
Вертикальный пылесос BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Этот мощный инструмент сочетает в себе стильный дизайн с продвинутыми характеристиками, которые делают процесс уборки максимально комфортным и простым. Вес устройства составляет всего 3,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Благодаря емкому аккумулятору Li-Ion с мощностью 2200 мА·ч, пылесос способен работать до 50 минут после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов. Это позволяет спокойно убирать даже большие помещения без постоянного переключения на зарядку. С этими устройствами вы сможете выбрать между сухой и влажной уборкой, чтобы поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. Пылесборник объемом 0,5 литра легко очищается, а благодаря регулятору мощности, расположенному на корпусе, вы сможете контролировать степень всасывания и расход энергии в зависимости от типа поверхности. Составная труба всасывания добавляет удобства, а длина сетевого шнура в 1,8 м обеспечивает большую свободу перемещения во время уборки. Пылесос представлен в элегантных цветах — черном и красном, что позволяет ему вписаться в любой интерьер. С производительностью в 450 Вт и уровнем шума всего 71 дБ, пылесос BQ обеспечивает мощное и тихое всасывание, что делает его идеальным помощником в повседневной уборке. Выбирайте BQ для легкости и эффективности уборки вашего дома.
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