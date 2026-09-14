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Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727096
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пылесос, объем контейнера для пыли, трубка, узкая насадка, щетка для мебели , электрощетка , щетка для очистки аксессуаров, настенное крепление, зарядное устройство, аккумулятор, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue
Синий вертикальный пылесос BQ-VC1002H предназначен для сухой уборки ковровых покрытий и мягкой мебели. Убраться в труднодоступных местах или в салоне автомобиля позволяет ручной отсоединяемый пылесос. Его легко открепить и вернуть обратно без использования инструментов.
Модель BQ-VC1002H имеет в комплектации несколько насадок: комбинированную, круглую для мебели, а также турбощетку. Она позволяет очистить поверхности от шерсти животных и волос. Во время уборки мусор скапливается в специальный контейнер емкостью 0.7 л. Пылесос питается от аккумулятора, который обеспечивает 20-35 минут непрерывной работы устройства. В комплекте также прилагается блок питания, инструмент для чистки и настенное крепление.
пылесос, объем контейнера для пыли, трубка, узкая насадка, щетка для мебели , электрощетка , щетка для очистки аксессуаров, настенное крепление, зарядное устройство, аккумулятор, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Синий вертикальный пылесос BQ-VC1002H предназначен для сухой уборки ковровых покрытий и мягкой мебели. Убраться в труднодоступных местах или в салоне автомобиля позволяет ручной отсоединяемый пылесос. Его легко открепить и вернуть обратно без использования инструментов.
Модель BQ-VC1002H имеет в комплектации несколько насадок: комбинированную, круглую для мебели, а также турбощетку. Она позволяет очистить поверхности от шерсти животных и волос. Во время уборки мусор скапливается в специальный контейнер емкостью 0.7 л. Пылесос питается от аккумулятора, который обеспечивает 20-35 минут непрерывной работы устройства. В комплекте также прилагается блок питания, инструмент для чистки и настенное крепление.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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