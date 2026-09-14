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Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт

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Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 8
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 9
Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 8
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 9
  • Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727086
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х34
Вес, кг.
4.58

Описание товара Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт

Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1700 Вт Объем 6 л Технология Air Cycle: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Сенсорное управление 8 автоматических программ Ручная регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки Non-Stick PRO Удобное смотровое окно



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF6011S Gray, 9л, 2000 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1700 Вт Объем 6 л Технология Air Cycle: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Сенсорное управление 8 автоматических программ Ручная регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки Non-Stick PRO Удобное смотровое окно


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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