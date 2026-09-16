Описание товара Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка

Альтернативная музыкальная и культурная икона Ким Гордон возвращается со своим вторым одноименным альбомом «The Collective». В первом сингле «BYE BYE», который выйдет 16 января, Гордон и ее соавтор Джастин Рейзен (Charli XCX, Sky Ferreria, Yves Tumor) разрушают ограничивающие жанровые рамки панка, электронной музыки и поэзии в стиле spoken word, создавая инновационное новое звучание, построенное на мощной электронике, трэп-битах и ??визжащих гитарах, задавая тон для того, что станет одним из самых приключенческих альбомов 2024 года. С момента основания легендарной группы Sonic Youth в начале 80-х Гордон остается на стыке музыки, искусства и (в последнее время) книг и фильмов. Она дебютировала на первом месте в списке бестселлеров NY Times в 2015 году со своей книгой-мемуаром Girl In A Band, снималась под руководством Гаса Ван Сента (в фильме 2018 года «Не волнуйся, он далеко не уйдет»), выпускала музыку и выступала в составе группы Body/Head вместе с Биллом Нейсом, а также открыла несколько персональных выставок в известных музеях по всему миру. Вышедший в 2019 году дебютный альбом Ким Гордон No Home Record получил самые разные отзывы критиков, в том числе от The New York Times («Звезда искусства, королева нью-йоркского кайфа»), The Guardian ***** («блестяще сочетает шумовые текстуры с поп-динамикой»), Sunday Times «Альбом недели» («брутально хорош»), Vogue («непосредственный, свободный и раскрепощённый… такой же свирепый, как и всегда»), Vanity Fair («находит новые способы экспериментального звучания») и Pitchfork «Лучшая новая музыка» («захватывающий сольный дебют в авангарде звука и исполнения»). Она дебютировала с альбомом вживую с полной группой на музыкальном фестивале BBC 6 в Лондоне до начала пандемии, а в последнее время играла на отдельных фестивалях, включая Riot Fest, Primavera и Corona Capital. Творчество Гордон после No Home Record включает в себя художественную книгу/визуальный журнал No Icon на Rizzoli, сингл с бывшим участником Dinosaur Jr. Лидер группы J Mascis, выставка её картин в нью-йоркской галерее 303, заказ для Музея в Беллпарке в Кринсе в сотрудничестве с художницей Жозефиной Прайд, а также танцевально-музыкальное представление с хореографом Димитрием Шамблзом. Кроме того, Гордон организовала публичную распродажу своего культового гардероба, все вырученные средства которой были направлены в Центр женщин в центре Лос-Анджелеса. ПОКА, КОНФЕТНЫЙ ДОМИК,