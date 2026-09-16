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Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка

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Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка - фото 1
Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
The Collective
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка - фото 1
  • Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401202916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
The Collective
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bye Bye, The Candy House, I Don't Miss My Mind, I'm A Man, Trophies, It's Dark Inside, Psychedelic Orgasm, Tree House, Shelf Warmer, The Believers, Dream Dollar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка

Альтернативная музыкальная и культурная икона Ким Гордон возвращается со своим вторым одноименным альбомом «The Collective». В первом сингле «BYE BYE», который выйдет 16 января, Гордон и ее соавтор Джастин Рейзен (Charli XCX, Sky Ferreria, Yves Tumor) разрушают ограничивающие жанровые рамки панка, электронной музыки и поэзии в стиле spoken word, создавая инновационное новое звучание, построенное на мощной электронике, трэп-битах и ??визжащих гитарах, задавая тон для того, что станет одним из самых приключенческих альбомов 2024 года. С момента основания легендарной группы Sonic Youth в начале 80-х Гордон остается на стыке музыки, искусства и (в последнее время) книг и фильмов. Она дебютировала на первом месте в списке бестселлеров NY Times в 2015 году со своей книгой-мемуаром Girl In A Band, снималась под руководством Гаса Ван Сента (в фильме 2018 года «Не волнуйся, он далеко не уйдет»), выпускала музыку и выступала в составе группы Body/Head вместе с Биллом Нейсом, а также открыла несколько персональных выставок в известных музеях по всему миру. Вышедший в 2019 году дебютный альбом Ким Гордон No Home Record получил самые разные отзывы критиков, в том числе от The New York Times («Звезда искусства, королева нью-йоркского кайфа»), The Guardian ***** («блестяще сочетает шумовые текстуры с поп-динамикой»), Sunday Times «Альбом недели» («брутально хорош»), Vogue («непосредственный, свободный и раскрепощённый… такой же свирепый, как и всегда»), Vanity Fair («находит новые способы экспериментального звучания») и Pitchfork «Лучшая новая музыка» («захватывающий сольный дебют в авангарде звука и исполнения»). Она дебютировала с альбомом вживую с полной группой на музыкальном фестивале BBC 6 в Лондоне до начала пандемии, а в последнее время играла на отдельных фестивалях, включая Riot Fest, Primavera и Corona Capital. Творчество Гордон после No Home Record включает в себя художественную книгу/визуальный журнал No Icon на Rizzoli, сингл с бывшим участником Dinosaur Jr. Лидер группы J Mascis, выставка её картин в нью-йоркской галерее 303, заказ для Музея в Беллпарке в Кринсе в сотрудничестве с художницей Жозефиной Прайд, а также танцевально-музыкальное представление с хореографом Димитрием Шамблзом. Кроме того, Гордон организовала публичную распродажу своего культового гардероба, все вырученные средства которой были направлены в Центр женщин в центре Лос-Анджелеса. ПОКА, КОНФЕТНЫЙ ДОМИК,

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401202916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
The Collective
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bye Bye, The Candy House, I Don't Miss My Mind, I'm A Man, Trophies, It's Dark Inside, Psychedelic Orgasm, Tree House, Shelf Warmer, The Believers, Dream Dollar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альтернативная музыкальная и культурная икона Ким Гордон возвращается со своим вторым одноименным альбомом «The Collective». В первом сингле «BYE BYE», который выйдет 16 января, Гордон и ее соавтор Джастин Рейзен (Charli XCX, Sky Ferreria, Yves Tumor) разрушают ограничивающие жанровые рамки панка, электронной музыки и поэзии в стиле spoken word, создавая инновационное новое звучание, построенное на мощной электронике, трэп-битах и ??визжащих гитарах, задавая тон для того, что станет одним из самых приключенческих альбомов 2024 года. С момента основания легендарной группы Sonic Youth в начале 80-х Гордон остается на стыке музыки, искусства и (в последнее время) книг и фильмов. Она дебютировала на первом месте в списке бестселлеров NY Times в 2015 году со своей книгой-мемуаром Girl In A Band, снималась под руководством Гаса Ван Сента (в фильме 2018 года «Не волнуйся, он далеко не уйдет»), выпускала музыку и выступала в составе группы Body/Head вместе с Биллом Нейсом, а также открыла несколько персональных выставок в известных музеях по всему миру. Вышедший в 2019 году дебютный альбом Ким Гордон No Home Record получил самые разные отзывы критиков, в том числе от The New York Times («Звезда искусства, королева нью-йоркского кайфа»), The Guardian ***** («блестяще сочетает шумовые текстуры с поп-динамикой»), Sunday Times «Альбом недели» («брутально хорош»), Vogue («непосредственный, свободный и раскрепощённый… такой же свирепый, как и всегда»), Vanity Fair («находит новые способы экспериментального звучания») и Pitchfork «Лучшая новая музыка» («захватывающий сольный дебют в авангарде звука и исполнения»). Она дебютировала с альбомом вживую с полной группой на музыкальном фестивале BBC 6 в Лондоне до начала пандемии, а в последнее время играла на отдельных фестивалях, включая Riot Fest, Primavera и Corona Capital. Творчество Гордон после No Home Record включает в себя художественную книгу/визуальный журнал No Icon на Rizzoli, сингл с бывшим участником Dinosaur Jr. Лидер группы J Mascis, выставка её картин в нью-йоркской галерее 303, заказ для Музея в Беллпарке в Кринсе в сотрудничестве с художницей Жозефиной Прайд, а также танцевально-музыкальное представление с хореографом Димитрием Шамблзом. Кроме того, Гордон организовала публичную распродажу своего культового гардероба, все вырученные средства которой были направлены в Центр женщин в центре Лос-Анджелеса. ПОКА, КОНФЕТНЫЙ ДОМИК,
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Доставка
Отзывы


Kim Gordon - The Collective (0191401202916) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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