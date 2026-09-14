Bad Religion - Against The Grain (8714092640915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Against The Grain
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727005
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092640915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Against The Grain
Жанр
панк
Трек-лист
Modern Man, Turn On The Light, Get Off, Blenderhead, Positive Aspect Of Negative Thinking, Anesthesia, Flat Earth, Society, Faith Alone, Entropy, Against The Grain, Operation Rescue, God Song, 21st Century Digital Boy, Misery And Famine, Unacceptable, Quality or Quantity, Walk Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Religion - Against The Grain (8714092640915) виниловая пластинка
Релиз " Against The Grain " состоялся сразу после прошлогоднего панк-хита "No Control", который разошелся огромным тиражом, так почему бы не сохранить формулу неизменной? Задор этого релиза трудно не заметить. Включает в себя превосходную оригинальную версию " 21st Century Digital Boy " плюс еще 16 важных треков. Шквал мелодичного, гипер-овердрайвового звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092640915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Against The Grain
Жанр
панк
Трек-лист
Modern Man, Turn On The Light, Get Off, Blenderhead, Positive Aspect Of Negative Thinking, Anesthesia, Flat Earth, Society, Faith Alone, Entropy, Against The Grain, Operation Rescue, God Song, 21st Century Digital Boy, Misery And Famine, Unacceptable, Quality or Quantity, Walk Away
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Релиз " Against The Grain " состоялся сразу после прошлогоднего панк-хита "No Control", который разошелся огромным тиражом, так почему бы не сохранить формулу неизменной? Задор этого релиза трудно не заметить. Включает в себя превосходную оригинальную версию " 21st Century Digital Boy " плюс еще 16 важных треков. Шквал мелодичного, гипер-овердрайвового звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bad Religion - Against The Grain (8714092640915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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