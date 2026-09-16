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Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка

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Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 1
Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 2
Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Черный Альбом
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Черный Альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кончится лето, Красно-жёлтые дни, Нам с тобой, Звезда, Кукушка, Когда твоя девушка больна, Муравейник, Следи за собой.
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка

"Чёрный Альбом" - лимитированное переиздание студийного альбома советской рок-группы Кино, первоначально выпущенного в 1990 году. Альбом является последним творением группы, записанным незадолго до смерти Виктора Цоя. Основу для альбома написал сам Виктор Цой и уже после его смерти музыканты сами доработали и выпустили альбом. Этот сборник стал лучшим в 1990 году и впоследствии заработал статус дважды платинового. Релиз представлен на черном виниле. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Черный Альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кончится лето, Красно-жёлтые дни, Нам с тобой, Звезда, Кукушка, Когда твоя девушка больна, Муравейник, Следи за собой.
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
"Чёрный Альбом" - лимитированное переиздание студийного альбома советской рок-группы Кино, первоначально выпущенного в 1990 году. Альбом является последним творением группы, записанным незадолго до смерти Виктора Цоя. Основу для альбома написал сам Виктор Цой и уже после его смерти музыканты сами доработали и выпустили альбом. Этот сборник стал лучшим в 1990 году и впоследствии заработал статус дважды платинового. Релиз представлен на черном виниле. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.


Теги товара: Русский рок
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Купить Кино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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