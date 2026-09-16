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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка

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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 1
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 2
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 3
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 4
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 5
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 6
Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 3
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 4
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 5
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 6
  • Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка

Переиздание на виниле одного из самых известных альбомов Звезда по имени Солнце группы Кино.

Отзывы о товаре Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле одного из самых известных альбомов Звезда по имени Солнце группы Кино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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