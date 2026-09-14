Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка
Generator выдает захватывающий, неумолимый панк-рок в среднем темпе, где песни просты, но неизменно взлетают на новые высоты. Гитары Бретта и Грега Хетсона поднимают песни на все большую высоту, придерживаясь основных аккордов и избегая ненужных излишеств, таких как соло или эффекты, не теряя при этом энтузиазма и энергии. Все музыканты стремятся превратить каждое прослушивание в настоящую драку с размахиванием плакатами. Честные, недовольные существующим положением вещей тексты Bad Religion пронизаны духом суперпанка, а вокал Грега Графна становится все более мрачным и привлекательным с каждым альбомом. Исходя из негласного понимания того, что сила заключается в краткости, Bad Religion черпают мощные призывы к действию из хорошо известной основы хэппи-панка, а мощное мотивационное воздействие таких песен, как «Generator», «Only Entertainment», «Atomic Garden» и «No Direction», сметает любые обвинения в упрощении или однообразии. «Generator» — это брутальный шум, громче, быстрее и злее, чем когда-либо! Богатый источник высокоэнергетической панк-педагогики.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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