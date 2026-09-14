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OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка

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OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 2
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OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DEADPOOL 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726927
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758589213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DEADPOOL 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
X-Men Arrive, Fighting Dirty, Hello Super Powers, Escape, Vanessa, Weasel Interrogation, Holy S*** Balls, Mutant Convoy, The Name is Cable, Sorry for Your Loss, You Can't Stop this Mother F*****, Ice Box, Docking, Make the Whole World our B****, Pity D***, Knock Knock, Let Me In, Maximum Effort, The Orphanage, Cable Flashback, Genuine High Grade Lead, Courage Mother F*****
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка

Саундтрек знаменитого американского музыканта и продюсера Тайлера Бэйтса на виниле ко второй части популярной франшизы про похождения персонажа комиксов Дэдпула (Deadpool 2) c Райаном Рейнольдсом в главной роли. Знаменитый американский музыкальный продюсер и композитор Тайлер Бэйтс, вместе с певицей Лизой Папино (Lisa Papineau) основал в Лос-Анджелесе в 1993 году музыкальную группу под названием «Pet». Подписав контракт с Atlantic Records, они гастролировали по США с такими группами как Limp Bizkit, Blink 182, Helmet, а также записали сингл для саундтрека к кинофильму «Ворон 2: Город ангелов», разошедшийся миллионным тиражом. Бэйтс играл на гитаре на записи «Vas» и «Beastie Boys». С 1997 года основным направлением работы Бэйтса стало написание музыки для кинофильмов. В 2014 году вошёл в состав группы Marilyn Manson в качестве соло-гитариста. Является автором музыки и продюсером альбомов The Pale Emperor (2015) и Heaven Upside Down (2017).



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758589213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DEADPOOL 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
X-Men Arrive, Fighting Dirty, Hello Super Powers, Escape, Vanessa, Weasel Interrogation, Holy S*** Balls, Mutant Convoy, The Name is Cable, Sorry for Your Loss, You Can't Stop this Mother F*****, Ice Box, Docking, Make the Whole World our B****, Pity D***, Knock Knock, Let Me In, Maximum Effort, The Orphanage, Cable Flashback, Genuine High Grade Lead, Courage Mother F*****
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Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек знаменитого американского музыканта и продюсера Тайлера Бэйтса на виниле ко второй части популярной франшизы про похождения персонажа комиксов Дэдпула (Deadpool 2) c Райаном Рейнольдсом в главной роли. Знаменитый американский музыкальный продюсер и композитор Тайлер Бэйтс, вместе с певицей Лизой Папино (Lisa Papineau) основал в Лос-Анджелесе в 1993 году музыкальную группу под названием «Pet». Подписав контракт с Atlantic Records, они гастролировали по США с такими группами как Limp Bizkit, Blink 182, Helmet, а также записали сингл для саундтрека к кинофильму «Ворон 2: Город ангелов», разошедшийся миллионным тиражом. Бэйтс играл на гитаре на записи «Vas» и «Beastie Boys». С 1997 года основным направлением работы Бэйтса стало написание музыки для кинофильмов. В 2014 году вошёл в состав группы Marilyn Manson в качестве соло-гитариста. Является автором музыки и продюсером альбомов The Pale Emperor (2015) и Heaven Upside Down (2017).


Теги товара: Кинематограф
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