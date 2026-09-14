OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Deadpool 2 (Tyler Bates) (picture) (0190758589213) виниловая пластинка
Саундтрек знаменитого американского музыканта и продюсера Тайлера Бэйтса на виниле ко второй части популярной франшизы про похождения персонажа комиксов Дэдпула (Deadpool 2) c Райаном Рейнольдсом в главной роли. Знаменитый американский музыкальный продюсер и композитор Тайлер Бэйтс, вместе с певицей Лизой Папино (Lisa Papineau) основал в Лос-Анджелесе в 1993 году музыкальную группу под названием «Pet». Подписав контракт с Atlantic Records, они гастролировали по США с такими группами как Limp Bizkit, Blink 182, Helmet, а также записали сингл для саундтрека к кинофильму «Ворон 2: Город ангелов», разошедшийся миллионным тиражом. Бэйтс играл на гитаре на записи «Vas» и «Beastie Boys». С 1997 года основным направлением работы Бэйтса стало написание музыки для кинофильмов. В 2014 году вошёл в состав группы Marilyn Manson в качестве соло-гитариста. Является автором музыки и продюсером альбомов The Pale Emperor (2015) и Heaven Upside Down (2017).
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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