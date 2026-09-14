Mr. Scruff - Trouser Jazz (coloured) (5054429174700) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Scruff
Альбом (сингл)
Trouser Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726886
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429174700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Scruff
Альбом (сингл)
Trouser Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Here We Go, Sweetsmoke, Come Alive (feat. Niko), Shrimp, Vibrate (feat. Braintax), Ug, Shelf Wobbler, Valley of the Sausages (feat. Sneaky & Seaming To), Champion Nibble, Come on Grandad, Beyond (feat. Seaming To), Giffin, Ahoy There!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mr. Scruff - Trouser Jazz (coloured) (5054429174700) виниловая пластинка
Делюксовое издание классического альбома Mr. Scruff, посвященное 20-летию. Двойной винил (синий/красный) с культовым оформлением от Mr. Scruff и Airside, а также наклейкой в ??виде брюк с символом бесконечности, которая открывает серебряные и золотые брюки, посвященные 20-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429174700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Scruff
Альбом (сингл)
Trouser Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Here We Go, Sweetsmoke, Come Alive (feat. Niko), Shrimp, Vibrate (feat. Braintax), Ug, Shelf Wobbler, Valley of the Sausages (feat. Sneaky & Seaming To), Champion Nibble, Come on Grandad, Beyond (feat. Seaming To), Giffin, Ahoy There!
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Делюксовое издание классического альбома Mr. Scruff, посвященное 20-летию. Двойной винил (синий/красный) с культовым оформлением от Mr. Scruff и Airside, а также наклейкой в ??виде брюк с символом бесконечности, которая открывает серебряные и золотые брюки, посвященные 20-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mr. Scruff - Trouser Jazz (coloured) (5054429174700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mr. Scruff - Trouser Jazz (coloured) (5054429174700) виниловая пластинка