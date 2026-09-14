Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка
«Billy Talent III» — третий студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent. Альбом был записан с продюсером Брендоном О’Брайеном. Выпущен 10 июля 2009 года на территории Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Нидерландов, 13 июля поступил в продажу в Великобритании, Франции, Норвегии, Дании, ЮАР и Ирландии, 14 июля — в Канаде, Финляндии, Швеции и Испании, 17 июля — в Австралии и Новой Зеландии, 22 сентября — в США, 11 ноября 2009 года география выпуска альбома пополнилась Японией. Песня «Turn Your Back», записанная изначально с привлечением членов знаменитой команды Anti-Flag, увидела свет 16 сентября 2008 года, в альбоме композиция сыграна исключительно усилиями Billy Talent. Первый сингл с альбома, «Rusted from the Rain», появился на свет 16 мая 2009 года, «Devil On My Shoulder» — 26 августа 2009. 1 февраля 2010 года в пределах интернет-портала MySpace был выпущен клип на композицию «Saint Veronika». Следующим синглом релиза стал «Diamond on a Landmine».
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