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Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка

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Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 2
Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 3
Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726881
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Devil On My Shoulder, Rusted From The Rain, Saint Veronika, Tears Into Wine, White Sparrows, Pocketful Of Dreams, The Dead Can't Testify, Diamond On A Landmine, Turn Your Back, B10 Sudden Movements, B11 Definition Of Destiny
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка

«Billy Talent III» — третий студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent. Альбом был записан с продюсером Брендоном О’Брайеном. Выпущен 10 июля 2009 года на территории Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Нидерландов, 13 июля поступил в продажу в Великобритании, Франции, Норвегии, Дании, ЮАР и Ирландии, 14 июля — в Канаде, Финляндии, Швеции и Испании, 17 июля — в Австралии и Новой Зеландии, 22 сентября — в США, 11 ноября 2009 года география выпуска альбома пополнилась Японией. Песня «Turn Your Back», записанная изначально с привлечением членов знаменитой команды Anti-Flag, увидела свет 16 сентября 2008 года, в альбоме композиция сыграна исключительно усилиями Billy Talent. Первый сингл с альбома, «Rusted from the Rain», появился на свет 16 мая 2009 года, «Devil On My Shoulder» — 26 августа 2009. 1 февраля 2010 года в пределах интернет-портала MySpace был выпущен клип на композицию «Saint Veronika». Следующим синглом релиза стал «Diamond on a Landmine».

Отзывы о товаре Billy Talent - III (8719262015920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Devil On My Shoulder, Rusted From The Rain, Saint Veronika, Tears Into Wine, White Sparrows, Pocketful Of Dreams, The Dead Can't Testify, Diamond On A Landmine, Turn Your Back, B10 Sudden Movements, B11 Definition Of Destiny
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Billy Talent III» — третий студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent. Альбом был записан с продюсером Брендоном О’Брайеном. Выпущен 10 июля 2009 года на территории Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Нидерландов, 13 июля поступил в продажу в Великобритании, Франции, Норвегии, Дании, ЮАР и Ирландии, 14 июля — в Канаде, Финляндии, Швеции и Испании, 17 июля — в Австралии и Новой Зеландии, 22 сентября — в США, 11 ноября 2009 года география выпуска альбома пополнилась Японией. Песня «Turn Your Back», записанная изначально с привлечением членов знаменитой команды Anti-Flag, увидела свет 16 сентября 2008 года, в альбоме композиция сыграна исключительно усилиями Billy Talent. Первый сингл с альбома, «Rusted from the Rain», появился на свет 16 мая 2009 года, «Devil On My Shoulder» — 26 августа 2009. 1 февраля 2010 года в пределах интернет-портала MySpace был выпущен клип на композицию «Saint Veronika». Следующим синглом релиза стал «Diamond on a Landmine».
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