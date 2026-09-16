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Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка

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Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 1
Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 2
Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Die Lit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 1
  • Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 2
  • Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602448608796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Die Lit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Long Time - Intro, R.I.P., Lean 4 Real, Old Money, Love Hurts, Shoota, Right Now, Poke It Out, Home (KOD), Fell In Luv, Foreign, Pull Up, Mileage, FlatBed Freestyle, No Time, Middle Of The Summer, Choppa Won't Miss, R.I.P. Fredo - Notice Me, Top
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка

Первый официальный релиз дебютного студийного альбома Playboi Carti на виниле. «Die Lit» — дебютный студийный альбом Playboi Carti, первоначально выпущенный в 2018 году на лейблах AWGE и Interscope Records. Альбом, созданный совместно с исполнительным продюсером Пьером Борном, включает 19 треков и включает гостевое участие таких артистов, как Skepta, Трэвис Скотт, Lil Uzi Vert, Ники Минаж, Брайсон Тиллер, Chief Keef и Young Thug. Несмотря на минимальный маркетинг и отсутствие предварительного уведомления на момент выпуска, «Die Lit» добился коммерческого успеха и стал одним из главных фаворитов фанатов в дискографии Карти.

Отзывы о товаре Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602448608796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Die Lit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Long Time - Intro, R.I.P., Lean 4 Real, Old Money, Love Hurts, Shoota, Right Now, Poke It Out, Home (KOD), Fell In Luv, Foreign, Pull Up, Mileage, FlatBed Freestyle, No Time, Middle Of The Summer, Choppa Won't Miss, R.I.P. Fredo - Notice Me, Top
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Первый официальный релиз дебютного студийного альбома Playboi Carti на виниле. «Die Lit» — дебютный студийный альбом Playboi Carti, первоначально выпущенный в 2018 году на лейблах AWGE и Interscope Records. Альбом, созданный совместно с исполнительным продюсером Пьером Борном, включает 19 треков и включает гостевое участие таких артистов, как Skepta, Трэвис Скотт, Lil Uzi Vert, Ники Минаж, Брайсон Тиллер, Chief Keef и Young Thug. Несмотря на минимальный маркетинг и отсутствие предварительного уведомления на момент выпуска, «Die Lit» добился коммерческого успеха и стал одним из главных фаворитов фанатов в дискографии Карти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Playboi Carti - Die Lit (0602448608796) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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