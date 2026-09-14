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Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W

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Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 1
Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 2
Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 3
Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 4
Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 5
Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726773
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
2.55

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W

Благодаря почти идеальному коэффициенту мощности 0,98 усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии и сокращает потери электроэнергии и гармонические искажения, что особенно важно во время высоконагруженных игр или творческих рабочих процессов. «Без активного PFC» ? Большие потери энергии, низкая энергоэффективность «С активным PFC» ? Коэффициент мощности до 0,98, снижает потери энергии и экономит электроэнергию Каждая из линий 12 В / 5 В / 3,3 В оснащена независимыми DC/DC-преобразователями, что минимизирует пульсации и перекрестные помехи. Обеспечивает непревзойденную стабильность напряжения при резких скачках нагрузки на графический процессор или центральный процессор. Чувствительный к температуре вентилятор разумно сочетает охлаждение и тишину. Идеально подходит для длительной работы или игр без отвлекающего шума. Усовершенствованная конструкция фильтрации электромагнитных помех + LC + Pi в сочетании с твердыми конденсаторами и индукторами премиум-класса обеспечивает сверхчистый выходной сигнал с пульсациями всего 25 мВ — значительно ниже отраслевых стандартов. Это означает лучшую долгосрочную стабильность вашего процессора, графического процессора и хранилища.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря почти идеальному коэффициенту мощности 0,98 усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии и сокращает потери электроэнергии и гармонические искажения, что особенно важно во время высоконагруженных игр или творческих рабочих процессов. «Без активного PFC» ? Большие потери энергии, низкая энергоэффективность «С активным PFC» ? Коэффициент мощности до 0,98, снижает потери энергии и экономит электроэнергию Каждая из линий 12 В / 5 В / 3,3 В оснащена независимыми DC/DC-преобразователями, что минимизирует пульсации и перекрестные помехи. Обеспечивает непревзойденную стабильность напряжения при резких скачках нагрузки на графический процессор или центральный процессор. Чувствительный к температуре вентилятор разумно сочетает охлаждение и тишину. Идеально подходит для длительной работы или игр без отвлекающего шума. Усовершенствованная конструкция фильтрации электромагнитных помех + LC + Pi в сочетании с твердыми конденсаторами и индукторами премиум-класса обеспечивает сверхчистый выходной сигнал с пульсациями всего 25 мВ — значительно ниже отраслевых стандартов. Это означает лучшую долгосрочную стабильность вашего процессора, графического процессора и хранилища.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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Отзывы


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