Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line FV-550WD 550W
Благодаря почти идеальному коэффициенту мощности 0,98 усовершенствованная система Active PFC обеспечивает эффективное использование энергии и сокращает потери электроэнергии и гармонические искажения, что особенно важно во время высоконагруженных игр или творческих рабочих процессов. «Без активного PFC» ? Большие потери энергии, низкая энергоэффективность «С активным PFC» ? Коэффициент мощности до 0,98, снижает потери энергии и экономит электроэнергию Каждая из линий 12 В / 5 В / 3,3 В оснащена независимыми DC/DC-преобразователями, что минимизирует пульсации и перекрестные помехи. Обеспечивает непревзойденную стабильность напряжения при резких скачках нагрузки на графический процессор или центральный процессор. Чувствительный к температуре вентилятор разумно сочетает охлаждение и тишину. Идеально подходит для длительной работы или игр без отвлекающего шума. Усовершенствованная конструкция фильтрации электромагнитных помех + LC + Pi в сочетании с твердыми конденсаторами и индукторами премиум-класса обеспечивает сверхчистый выходной сигнал с пульсациями всего 25 мВ — значительно ниже отраслевых стандартов. Это означает лучшую долгосрочную стабильность вашего процессора, графического процессора и хранилища.
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