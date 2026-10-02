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Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S

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Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 1
Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 2
Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 1
  • Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 2
  • Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641344
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S

Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS выполнен в форм-факторе ATX. Его номинальная мощность составляет 550 Вт, чего вполне достаточно для офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Основной разъем питания 20+4 pin обеспечивает возможность подключения материнских плат различных моделей и годов выпуска.Активная система охлаждения предусматривает постоянное вращение вентилятора размером 12 см. Максимальный уровень шума при его работе не превышает 20 дБа и не потревожит окружающих. Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS оснащен широким спектром защитных функций, что гарантирует безопасную работу подключаемых компонентов компьютера.

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS выполнен в форм-факторе ATX. Его номинальная мощность составляет 550 Вт, чего вполне достаточно для офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Основной разъем питания 20+4 pin обеспечивает возможность подключения материнских плат различных моделей и годов выпуска.Активная система охлаждения предусматривает постоянное вращение вентилятора размером 12 см. Максимальный уровень шума при его работе не превышает 20 дБа и не потревожит окружающих. Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS оснащен широким спектром защитных функций, что гарантирует безопасную работу подключаемых компонентов компьютера.
Самовывоз
Доставка
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Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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