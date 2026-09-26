Блок питания ACD SF0300 300W
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Характеристики
Описание товара Блок питания ACD SF0300 300W
Блок питания ACD – надежное решение для вашего компьютера, обеспечивающее стабильное и эффективное питание. Этот блок питания идеально подходит для использования в настольных ПК благодаря своим продуманным характеристикам и высокой эффективности. Ключевые особенности: - **Мощность и эффективность**: С мощностью 300 Вт, блок питания ACD обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства стандартных конфигураций ПК, поддерживая работу системы на высоком уровне. Сертификат 80 PLUS Standart гарантирует оптимальную эффективность энергопотребления. - **Охлаждение и надежность**: Оснащенный двумя активными вентиляторами размером 80 мм каждый, блок питания обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что способствует снижению температуры и увеличению срока службы компонентов. Активная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим работы устройства. - **Совместимость и подключение**: С разъемом питания материнской платы 24 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, этот блок питания обеспечивает широкие возможности подключения и совместимость с современными материнскими платами и процессорами. Дополнительные шесть разъемов SATA позволяют подключить все необходимые накопители и аксессуары. - **Компактность и удобство в установке**: Вес всего 1,5 кг позволяет удобно установить и разместить блок питания внутри корпуса любого ПК, не создавая лишней нагрузки на крепления и конструкцию. Блок питания ACD – это надежный и эффективный компонент, который обеспечит стабильное и безопасное питание вашего ПК, подходящий как для офисных, так и для домашних систем.
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Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
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Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
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