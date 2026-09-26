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Блок питания ACD SF0300 300W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ACD SF0300 300W

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Блок питания ACD SF0300 300W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616935
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
15х13х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания ACD SF0300 300W

Блок питания ACD – надежное решение для вашего компьютера, обеспечивающее стабильное и эффективное питание. Этот блок питания идеально подходит для использования в настольных ПК благодаря своим продуманным характеристикам и высокой эффективности. Ключевые особенности: - **Мощность и эффективность**: С мощностью 300 Вт, блок питания ACD обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства стандартных конфигураций ПК, поддерживая работу системы на высоком уровне. Сертификат 80 PLUS Standart гарантирует оптимальную эффективность энергопотребления. - **Охлаждение и надежность**: Оснащенный двумя активными вентиляторами размером 80 мм каждый, блок питания обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что способствует снижению температуры и увеличению срока службы компонентов. Активная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим работы устройства. - **Совместимость и подключение**: С разъемом питания материнской платы 24 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, этот блок питания обеспечивает широкие возможности подключения и совместимость с современными материнскими платами и процессорами. Дополнительные шесть разъемов SATA позволяют подключить все необходимые накопители и аксессуары. - **Компактность и удобство в установке**: Вес всего 1,5 кг позволяет удобно установить и разместить блок питания внутри корпуса любого ПК, не создавая лишней нагрузки на крепления и конструкцию. Блок питания ACD – это надежный и эффективный компонент, который обеспечит стабильное и безопасное питание вашего ПК, подходящий как для офисных, так и для домашних систем.



Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ACD SF0300 300W




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания ACD – надежное решение для вашего компьютера, обеспечивающее стабильное и эффективное питание. Этот блок питания идеально подходит для использования в настольных ПК благодаря своим продуманным характеристикам и высокой эффективности. Ключевые особенности: - **Мощность и эффективность**: С мощностью 300 Вт, блок питания ACD обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства стандартных конфигураций ПК, поддерживая работу системы на высоком уровне. Сертификат 80 PLUS Standart гарантирует оптимальную эффективность энергопотребления. - **Охлаждение и надежность**: Оснащенный двумя активными вентиляторами размером 80 мм каждый, блок питания обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что способствует снижению температуры и увеличению срока службы компонентов. Активная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим работы устройства. - **Совместимость и подключение**: С разъемом питания материнской платы 24 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, этот блок питания обеспечивает широкие возможности подключения и совместимость с современными материнскими платами и процессорами. Дополнительные шесть разъемов SATA позволяют подключить все необходимые накопители и аксессуары. - **Компактность и удобство в установке**: Вес всего 1,5 кг позволяет удобно установить и разместить блок питания внутри корпуса любого ПК, не создавая лишней нагрузки на крепления и конструкцию. Блок питания ACD – это надежный и эффективный компонент, который обеспечит стабильное и безопасное питание вашего ПК, подходящий как для офисных, так и для домашних систем.


Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
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Отзывы


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