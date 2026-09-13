Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W
Блок питания Digma на 650 Вт — надёжная и мощная основа для вашего ПК. Форм-фактор ATX подходит для большинства стандартных корпусов. Оснащён одним крупным вентилятором 120 мм с активной системой охлаждения — оптимальное сочетание тишины и эффективности. Подключить все необходимые компоненты легко: целых шесть разъёмов SATA для современных накопителей, питание видеокарты реализовано тремя разъёмами 6+2 pin, а основная плата и процессор получают универсальные разъёмы 20+4 pin и 4+4 pin. Такой блок питания идеально подойдёт для геймеров и требовательных пользователей, кто ценит стабильную работу и готов к будущим апгрейдам.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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