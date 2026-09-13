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Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W

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Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 1
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 2
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 3
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 4
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 5
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 6
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 7
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 8
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 9
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 10
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 11
Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714427
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.54

Описание товара Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W

Блок питания Digma на 650 Вт — надёжная и мощная основа для вашего ПК. Форм-фактор ATX подходит для большинства стандартных корпусов. Оснащён одним крупным вентилятором 120 мм с активной системой охлаждения — оптимальное сочетание тишины и эффективности. Подключить все необходимые компоненты легко: целых шесть разъёмов SATA для современных накопителей, питание видеокарты реализовано тремя разъёмами 6+2 pin, а основная плата и процессор получают универсальные разъёмы 20+4 pin и 4+4 pin. Такой блок питания идеально подойдёт для геймеров и требовательных пользователей, кто ценит стабильную работу и готов к будущим апгрейдам.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 650W DPSU-650W




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma на 650 Вт — надёжная и мощная основа для вашего ПК. Форм-фактор ATX подходит для большинства стандартных корпусов. Оснащён одним крупным вентилятором 120 мм с активной системой охлаждения — оптимальное сочетание тишины и эффективности. Подключить все необходимые компоненты легко: целых шесть разъёмов SATA для современных накопителей, питание видеокарты реализовано тремя разъёмами 6+2 pin, а основная плата и процессор получают универсальные разъёмы 20+4 pin и 4+4 pin. Такой блок питания идеально подойдёт для геймеров и требовательных пользователей, кто ценит стабильную работу и готов к будущим апгрейдам.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 650W
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Отзывы


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