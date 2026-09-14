Корпус Formula V Line Crystal E1 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1 White
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Он выполнен в элегантном белом цвете, что придаёт ему универсальный и актуальный вид, подходящий для самых разных интерьеров. Основные характеристики корпуса включают поддержку форм-факторов материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации. Типоразмер Midi-Tower обеспечивает достаточное пространство для установки необходимых компонентов, включая мощные видеокарты длиной до 400 мм. Внутреннее пространство корпуса содержит два отсека для устройств 2,5 дюйма и один отсек для устройств 3,5 дюйма, что позволяет организовать хранение данных с учётом ваших потребностей. Для удобства монтажа и улучшения воздухообмена блок питания размещается в нижней части корпуса. Материалы корпуса — пластик, сталь и стекло — обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также добавляют стильности за счёт бокового окна из закалённого стекла. Окно на боковой стенке позволит вам продемонстрировать внутреннее оснащение вашего компьютера и добавить света в интерьер вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 160 мм, что позволяет установить достаточно мощные системы охлаждения для стабильной работы компьютера. Корпус Formula — это отличное сочетание современного дизайна, функциональности и надёжности для энтузиастов компьютерной техники.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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