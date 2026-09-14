Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER
Презентуем корпус Defender RaptorX Black — идеальную основу для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным домом для стандартных материнских плат ATX, а также более компактных решений mATX и Mini-ITX, предлагая продуманную организацию пространства и современный эстетичный вид. Внешний вид корпуса подчеркнуто строгий и лаконичный, выполненный в классическом черном цвете. Лицевая панель с перфорацией не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и выполняет важную функцию, обеспечивая эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которая открывает безупречный вид на внутреннее устройство вашей системы, позволяя в полной мере насладиться игрой света. Говоря о световых эффектах, корпус оснащен адресуемой RGB-подсветкой, которая позволит вам создать неповторимую атмосферу, синхронизируя цвета и эффекты с другими компонентами. Для удобства подключения периферии на лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы: два порта USB 2.0, высокоскоростной USB 3.0 и аудиовыходы. Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха. Конструкция предусматривает установку видеокарты длиной до 300 миллиметров и процессорного кулера высотой до 170 миллиметров, что открывает возможности для использования производительных компонентов. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением. Семь слотов расширения обеспечат необходимое пространство для апгрейда.
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