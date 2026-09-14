Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726734
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
750
Описание товара Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black
Клавиатура 805T2AA HP 220 Wireless KBD с беспроводным соединением клавиатура (радиоканал), цифровой блок, USB
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура 805T2AA HP 220 Wireless KBD с беспроводным соединением клавиатура (радиоканал), цифровой блок, USB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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