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Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001)

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Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 1
Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 2
Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
  • Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 1
  • Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 2
  • Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724734
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001)

Canon CLI-65 C — оригинальный чернильный танк с микрочипом для точного контроля расхода красителя. Входит в состав фирменной 8-цветной системы печати, где голубые водорастворимые чернила отвечают за формирование чистого синего, зеленого и бирюзового спектров. Они глубоко проникают в структуру глянцевых и полуглянцевых фотобумаг, исключая появление эффекта «бронзинга» и зернистости, что критически важно при печати пейзажей, морских видов и студийных портретов профессионального уровня.

Отзывы о товаре Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Описание
Canon CLI-65 C — оригинальный чернильный танк с микрочипом для точного контроля расхода красителя. Входит в состав фирменной 8-цветной системы печати, где голубые водорастворимые чернила отвечают за формирование чистого синего, зеленого и бирюзового спектров. Они глубоко проникают в структуру глянцевых и полуглянцевых фотобумаг, исключая появление эффекта «бронзинга» и зернистости, что критически важно при печати пейзажей, морских видов и студийных портретов профессионального уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж CLI-65 C EUROCN (4216C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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