Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F
С коммутатором Zyxel XMG1915-18EP бизнес быстро справится с увеличением пропускной способности сети и обработкой растущих объёмов цифровой информации. Устройство оборудовано двумя аплинками 10G SFP+, а каждый LAN-порт на нем поддерживает скорость 2,5G. С применением Zyxel XMG1915-18EP предприятие сможет увеличить скорость своей сети в 2,5 раза, используя существующую инфраструктуру ethernet cat5е. Тем самым значительно экономятся время и средства. Каждый порт на устройстве автоматически детектирует скорость, необходимую подключённому к нему клиенту. Световая индикация на лицевой панели коммутатора укажет скорость, на которой работает каждый порт, облегчая процесс настройки у управления.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 550 руб.15888 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XF
-
В наличииЦена 64 030 руб.16008 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 66 020 руб.16505 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 67 850 руб.16963 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
-
В наличииЦена 70 690 руб.17673 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-48-POE
-
В наличииЦена 71 030 руб.17758 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
-
В наличииЦена 71 400 руб. 141 780 руб.17850 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SG3452P)
-
В наличииЦена 71 640 руб.17910 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
-
В наличииЦена 72 790 руб.18198 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3016F
-
В наличииЦена 72 860 руб.18215 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
-
В наличииЦена 73 930 руб.18483 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30TS/B1A PROJ
-
В наличииЦена 75 330 руб.18833 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F