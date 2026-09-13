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Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F

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Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 4
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 5
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 6
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 7
Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 5
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 6
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 7
  • Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723807
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Силовой кабель, Комплект для монтажа в стойку
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х8
Вес, кг.
3.65

Описание товара Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F

С коммутатором Zyxel XMG1915-18EP бизнес быстро справится с увеличением пропускной способности сети и обработкой растущих объёмов цифровой информации. Устройство оборудовано двумя аплинками 10G SFP+, а каждый LAN-порт на нем поддерживает скорость 2,5G. С применением Zyxel XMG1915-18EP предприятие сможет увеличить скорость своей сети в 2,5 раза, используя существующую инфраструктуру ethernet cat5е. Тем самым значительно экономятся время и средства. Каждый порт на устройстве автоматически детектирует скорость, необходимую подключённому к нему клиенту. Световая индикация на лицевой панели коммутатора укажет скорость, на которой работает каждый порт, облегчая процесс настройки у управления.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel XMG1915-18EP XMG1915-18EP-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Силовой кабель, Комплект для монтажа в стойку
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
С коммутатором Zyxel XMG1915-18EP бизнес быстро справится с увеличением пропускной способности сети и обработкой растущих объёмов цифровой информации. Устройство оборудовано двумя аплинками 10G SFP+, а каждый LAN-порт на нем поддерживает скорость 2,5G. С применением Zyxel XMG1915-18EP предприятие сможет увеличить скорость своей сети в 2,5 раза, используя существующую инфраструктуру ethernet cat5е. Тем самым значительно экономятся время и средства. Каждый порт на устройстве автоматически детектирует скорость, необходимую подключённому к нему клиенту. Световая индикация на лицевой панели коммутатора укажет скорость, на которой работает каждый порт, облегчая процесс настройки у управления.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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