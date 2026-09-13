Описание товара Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp)

Представляем вашему вниманию принтер «Катюша P133-256-pp» — надежного персонального помощника для решения самых требовательных задач черно-белой печати. Этот настольный лазерный прибор станет идеальным выбором для домашнего использования или малого офиса, где важны высокая производительность, безупречное качество и простота в эксплуатации. Благодаря своему лаконичному дизайну и компактным размерам он органично впишется в любую рабочую обстановку, не занимая много места. Сердцем устройства является современная лазерная технология, которая гарантирует кристально четкое и профессиональное качество текстов и графики. Максимальное разрешение для монохромной печати составляет 1200 на 1200 точек на дюйм. Это означает, что даже самые мелкие детали шрифтов и сложные элементы изображений будут переданы с исключительной точностью и резкостью. Каждый документ, вышедший из этого принтера, будет выглядеть безупречно, производя самое благоприятное впечатление. Одной из ключевых особенностей модели является высокая оперативность работы. Скорость печати достигает тридцати трех страниц в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами работы, будь то многостраничные отчеты, курсовые проекты или деловая переписка. Эффективность работы значительно повышает функция автоматической двусторонней печати. Она не только экономит ваше время, избавляя от необходимости вручную переворачивать листы, но и существенно сокращает расход бумаги, делая ваш труд более рациональным и экономичным. Производительности устройства способствует мощная внутренняя начинка. Объем памяти в двести пятьдесят шесть мегабайт в сочетании с процессором частотой одна тысяча мегагерц обеспечивает быструю обработку сложных и объемных документов без задержек. Система подачи бумаги рассчитана на двести пятьдесят листов, а лоток вывода — на сто пятьдесят, что минимизирует необходимость частого пополнения запасов. Принтер уверенно работает с бумагой различной плотности — от стандартных шестидесяти до двухсот граммов на квадратный метр, включая картон. Для подключения к рабочим станциям и совместного использования в небольшой сети предусмотрены стандартные интерфейсы: порт USB 2.0 и разъем для проводной сети Ethernet. Широкая совместимость с популярными операционными системами, такими как Windows, Mac OS и Linux, делает интеграцию устройства в вашу ИТ-инфраструктуру простой и беспроблемной.