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Коммутатор TP-Link LS1210GP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link LS1210GP

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Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 2
Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 3
Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 4
Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link LS1210GP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723696
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.11

Описание товара Коммутатор TP-Link LS1210GP

TP-Link LS1210GP – это plug-and-play решение для тех, кому нужен одновременно гигабитный проводной сегмент, централизованное PoE-питание и волоконный uplink. Коммутатор располагает девятью портами 10/100/1000 Мбит/с, из которых восемь поддерживают стандарт IEEE 802.3at (PoE+) с выдачей до 30 Вт на порт, а совокупный бюджет PoE достигает впечатляющих 130 Вт. Кроме того, наличие SFP-слота позволяет подключить оптический модуль и создать высокоскоростной магистральный канал до ядра сети или ЦОД. Главная идея: LS1210GP объединяет в одном компактном корпусе надёжность, скорость и гибкость развёртывания PoE-оборудования, оставляя девятый порт под uplink к маршрутизатору или другим свитчам.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS1210GP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link LS1210GP – это plug-and-play решение для тех, кому нужен одновременно гигабитный проводной сегмент, централизованное PoE-питание и волоконный uplink. Коммутатор располагает девятью портами 10/100/1000 Мбит/с, из которых восемь поддерживают стандарт IEEE 802.3at (PoE+) с выдачей до 30 Вт на порт, а совокупный бюджет PoE достигает впечатляющих 130 Вт. Кроме того, наличие SFP-слота позволяет подключить оптический модуль и создать высокоскоростной магистральный канал до ядра сети или ЦОД. Главная идея: LS1210GP объединяет в одном компактном корпусе надёжность, скорость и гибкость развёртывания PoE-оборудования, оставляя девятый порт под uplink к маршрутизатору или другим свитчам.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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