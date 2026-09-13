Коммутатор TP-Link LS1210GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS1210GP
TP-Link LS1210GP – это plug-and-play решение для тех, кому нужен одновременно гигабитный проводной сегмент, централизованное PoE-питание и волоконный uplink. Коммутатор располагает девятью портами 10/100/1000 Мбит/с, из которых восемь поддерживают стандарт IEEE 802.3at (PoE+) с выдачей до 30 Вт на порт, а совокупный бюджет PoE достигает впечатляющих 130 Вт. Кроме того, наличие SFP-слота позволяет подключить оптический модуль и создать высокоскоростной магистральный канал до ядра сети или ЦОД. Главная идея: LS1210GP объединяет в одном компактном корпусе надёжность, скорость и гибкость развёртывания PoE-оборудования, оставляя девятый порт под uplink к маршрутизатору или другим свитчам.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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