Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G
Полностью совместим с FDD-LTE и TDD-LTE для использования с большинством мобильных провайдеров по всему миру. Вставьте карту nano-SIM и включите маршрутизатор, чтобы поделиться своей сетью 4G LTE с несколькими устройствами по WiFi. Работая как 4G-маршрутизатор, MB115-4G использует технологию 4G LTE для получения сверхбыстрых скоростей до 150 Мбит/с по приему и 50 Мбит/с по отдаче. Он также может совместно использовать сеть Wi-Fi с максимальной скоростью 300 Мбит/с на 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Специально разработанные внешние антенны обеспечивают эффективное и стабильное соединение для всех ваших беспроводных устройств. Даже в местах, куда не дотягиваются сетевые кабели, вы можете преобразовать сигнал 4G LTE в сеть Wi-Fi, охватывающую весь ваш дом. Оснащенный универсальным портом LAN/WAN, MB115-4G также может выполнять функции обычного маршрутизатора, обеспечивая бесперебойное подключение.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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